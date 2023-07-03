В Кольцово руководитель торговой компании украла брендовые духи

Женщина украла духи, пока ждала рейс Фото: Алексей БУЛАТОВ

В июне 2023 года в одном из торговых павильонов, расположенных на территории аэропорта Кольцово, была похищена брендовая туалетная вода стоимостью больше 14,5 тысяч рублей. Сотрудники транспортной полиции стали разыскивать вора и оперативно нашли.

- Изучив записи с камер видеонаблюдения и сопоставив полученные данные с информацией о пассажирах, совершавших перелет в день хищения парфюма, сотрудники транспортной полиции установили личность подозреваемой, - рассказали в УТ МВД России по УрФО.

Оказалось, что духи похитила 46-летняя руководитель одной из торговых компаний, жительница Первоуральска. Она прикарманила туалетную воду, когда ждала рейс в Барнаул.

Объяснить внятно женщина, имеющая достаточно высокий достаток, мотивы своего поступка не смогла, заявив, что ее бес попутал. Похищенными духами она, с ее слов, так ни разу и не воспользовалась, выкинув их вскоре после возвращения в Первоуральск.

Подразделением дознания линейного отдела МВД в Кольцово возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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