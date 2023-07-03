Фото: УГИБД по Свердловской области
В ГИБДД рассказали, кто погиб в страшной аварии на Серовском тракте, которая произошла 2 июля. Это 24-летний водитель Hyundai, пассажиры - 31-летний мужчина и 41-летняя женщина. Личность его одного пассажира, скончавшегося в машине скорой, устанавливается. Также погиб 51-летний водитель Mitsubishi из Нижних Серег.
- Предварительно сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander по не установленной причине двигался по дороге с односторонним движением во встречном направлении, где допустил столкновение со встречным автомобилем Hyundai Solaris, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, Hyundai Solaris от удара загорелся. Люди не смогли выбраться из охваченного огнем автомобиля.
Прокуратура проводит проверку после ДТП с пятью погибшими на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов.
Ранее сообщалось, что при обследовании участка дороги в месте происшествия выявлены недостатки улично - дорожной сети в виде занижения обочины.
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