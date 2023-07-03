Чемпион России 2023 года по прыжкам в воду Илья Молчанов Фото: департамент информполитики региона
Стартовала продажа билетов на Международный фестиваль университетского спорта, который пройдет в Свердловской области с 19 по 31 августа. Чтобы купить билет, нужно оставить заявку на сайте ekat2023.com в разделе «Билеты».
- С сегодняшнего дня доступно и расписание спортивной программы, поэтому выбирайте билеты, регистрируйтесь и обязательно приезжайте, - отметил руководитель Дирекции Фестиваля Александр Чернов. - Нам было важно сделать вход на Фестиваль доступным. Теперь мы ждем зрителей на трибунах, ждем от них поддержки молодых спортсменов.
В департаменте информполитики Свердловской области отметили, что в преддверии старта продаж многие известные спортсмены сделали фото с символическим билетом.
Напомним, что соревнования состоятся по 14 видам спорта. Будет разыграно 193 комплекта медалей.
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