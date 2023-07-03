Прокуратура проводит проверку после ДТП с пятью погибшими на Урале

Фото: УГИБДД Свердловской области

Прокуратура проводит проверку после ДТП с пятью погибшими на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов. Авария произошло ночью 2 июля. По данным ведомства, водитель Mitsubishi Outlander выехал на дорогу, предназначенную для одностороннего движения, где столкнулся с Hyundai Solaris, который загорелся.

- Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения и содержании автомобильных дорог, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что при обследовании участка дороги в месте происшествия выявлены недостатки улично - дорожной сети в виде занижения обочины.

Кроме того, прокуратура проконтролирует проведение органами полиции доследственной проверки. На место происшествия выезжал Невьянский городской прокурор Егор Корнилов.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, водитель Mitsubishi и три человека из Hyundai скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Еще один пассажир Hyundai скончался в машине скорой помощи.

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