В ДТП на трассе под Екатеринбургом погибли пять человек

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На трассе Екатеринбург – Серов в Свердловской области в ночь на 3 июля произошло смертельное ДТП, в котором погибли пять человек. Об этом сообщили «КП-Екатеринбург» в ГИБДД по региону.

На трассе столкнулись иномарки Hyundai Solaris и Mitsubishi Outlander. Водитель Mitsubishi, а также три человека, ехавшие в салоне Hyundai, погибли на месте аварии, а пассажир второй иномарки скончался в карете скорой помощи. Двое из погибших сгорели в автомобиле.

По словам автоинспекторов, которые обследовали участок трассы, где произошло ДТП, здесь выявлены недостатки улично-дорожной сети - здесь занижена обочина.

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