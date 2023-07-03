В июле в дневное время столбики термометров будут держаться на отметке около 20 градусов и выше Фото: Алексей БУЛАТОВ

Июль в Свердловской области будет теплым. Температура воздуха ожидается около нормы или выше нее со средней температурой +19…+21 градусов. Осадков при этом ожидается мало. Об этом в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» рассказал эксперт в области метеорологии Алексей Пулин.

По его данным, большая часть первой декады месяца в столице Урала ожидается очень теплой. Температура воздуха прогнозируется выше климатической нормы на 3-6 градусов.

- Тепло на Средний Урал будет поступать с южными, юго-западными воздушными потоками в передней части циклона над европейской частью страны, - рассказал Алексей Пулин. - Ближе к концу первой десятидневки над Средним Поволжьем сформируется антициклон.

При этом при смещении этого антициклона на юго-восток Средний Урал останется на северной периферии антициклона и в регион поступит порция более прохладного воздуха с северо-запада и жаркий период прервется.

Однако, как рассказал синоптик, при усилении антициклона над Казахстаном в середине месяца возможен возврат тепла, когда температура воздуха вновь превысит норму на несколько градусов.

Заключительная десятидневка скорее всего, согласно прогнозам, станет самой холодной декадой июля.

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