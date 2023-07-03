На Кунарском карьере известняка проведут взрывные работы

Перед производством массового взрыва будут подаваться предупредительные сигналы Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кунарском карьере известняка в Свердловской области проведут взрывные работы. Они продлятся два часа. Об этом предупредили в ЕДДС Богдановича.

- С 13:00 до 15:00 на Кунарском карьере известняка, будут проводиться взрывные работы, - сообщили в группе во «ВКонтакте» «Оперативный дежурный ЕДДС».

Также там рассказали, что перед производством массового взрыва будут подаваться предупредительные сигналы. Так, первый сигнал - предупредительный (один продолжительный), второй сигнал - взрыв (два продолжительных) и третий сигнал - отбой (три коротких), что будет означать окончание взрывных работ.

Отметим, что Кунарское месторождение цементного сырья (известняков и суглинков) является сырьевой базой ОАО «Сухоложскцемент» и было разведано в 1958-1961 годах.

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