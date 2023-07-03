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НовостиОбщество3 июля 2023 3:18

На Кунарском карьере известняка проведут взрывные работы

Они продлятся да часа
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Перед производством массового взрыва будут подаваться предупредительные сигналы

Перед производством массового взрыва будут подаваться предупредительные сигналы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кунарском карьере известняка в Свердловской области проведут взрывные работы. Они продлятся два часа. Об этом предупредили в ЕДДС Богдановича.

- С 13:00 до 15:00 на Кунарском карьере известняка, будут проводиться взрывные работы, - сообщили в группе во «ВКонтакте» «Оперативный дежурный ЕДДС».

Также там рассказали, что перед производством массового взрыва будут подаваться предупредительные сигналы. Так, первый сигнал - предупредительный (один продолжительный), второй сигнал - взрыв (два продолжительных) и третий сигнал - отбой (три коротких), что будет означать окончание взрывных работ.

Отметим, что Кунарское месторождение цементного сырья (известняков и суглинков) является сырьевой базой ОАО «Сухоложскцемент» и было разведано в 1958-1961 годах.

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