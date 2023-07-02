Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге прокуратура заинтересовалась травмированием ребенка в троллейбусе, которое произошло 1 июля.
- Прокуратура в ходе надзорных мероприятий выяснит обстоятельства травмирования, даст правовую оценку соблюдению сотрудниками транспортной компании законодательства, регулирующего перевозку пассажиров в общественном транспорте, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Кроме того, прокуратура взяла на контроль проведение административного расследования.
В ГИБДД сообщали, что двухлетний мальчик упал в троллейбусе №32 при начале движения с перекрестка по проспекту Космонавтов. За рулем находилась 32-летняя женщина. Ребенка с ушибом головы доставили в больницу.
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