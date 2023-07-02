Предупреждение о смоге будут действовать до вечера 3 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Часть Свердловской области накрыл смог. Синоптики объявили неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности.

- До 20 часов 3 июля на территории Свердловской области, исключая север (Ивдель, Пелым, Североуральск, Карпинск) ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - сообщается на сайте Уралького гидрометцентра.

Напомним, при смоге нужно отказаться от чрезмерных физических нагрузок и вредных привычек, не выходить лишний раз на улицу, а дома не открывать окна и регулярно делать влажную уборку. Если же на улицу пришлось выйти, то делать это нужно только в маске.

Также не стоит гулять с детьми и использовать контактные линзы. Медики настоятельно рекомендуют в случае ухудшения самочувствия обращаться в учреждения здравоохранения.

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