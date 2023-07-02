Бастрыкин потребовал доложить о ДТП, в котором погибла пятимесячная девочка из Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал и.о. руководителя СУ СК по Свердловской области Анатолия Надбитова доложить о ДТП, в котором погибла пятимесячная девочка. Авария произошла 30 июня.

- Бастрыкин затребовал доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования - о его результатах, - сообщили в СК России.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека» на 19-летнего водителя Chevrolet.

- Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 5 лет лишения свободы. Сотрудниками СК России продолжается выполнение необходимых процессуальных действий по тщательному выяснению всех без исключения обстоятельств, - ранее сообщали в пресс-службе СК Свердловской области

ДТП произошло на 65 километре трассы «Екатеринбург - Тюмень». 19-летний водитель Chevrolet выехал для обгона на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Honda. В аварии травмы получили восемь человек, в том числе пятеро детей.

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