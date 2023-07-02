В Екатеринбурге 14-летняя девочка на питбайке упала и сломала ногу

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге днем 2 июля 14-летняя девочка на питбайке Regulmoto SEVEN упала и сломала ногу. Как рассказала сотрудникам ГИБДД ее мама, она ездила по лесополосе во время пробного занятия.

- Им предоставили питбайк и защитную экипировку, дочка не справилась с управлением и упала, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Благодаря тому, что девочка использовала защитную экипировку, она минимизировала травмы. С закрытым переломом ноги она доставлена в лечебное учреждение.

Госавтоинспекция Екатеринбурга настоятельно рекомендует участникам дорожного движения, которые имеют небольшой опыт управления спортинвентарем быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и не осуществлять рискованные маневры.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru