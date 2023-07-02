В Екатеринбурге 14-летняя девочка на питбайке упала и сломала ногу

Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге днем 2 июля 14-летняя девочка на питбайке Regulmoto SEVEN упала и сломала ногу. Как рассказала сотрудникам ГИБДД ее мама, она ездила по лесополосе во время пробного занятия.
- Им предоставили питбайк и защитную экипировку, дочка не справилась с управлением и упала, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.
Благодаря тому, что девочка использовала защитную экипировку, она минимизировала травмы. С закрытым переломом ноги она доставлена в лечебное учреждение.
Госавтоинспекция Екатеринбурга настоятельно рекомендует участникам дорожного движения, которые имеют небольшой опыт управления спортинвентарем быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и не осуществлять рискованные маневры.
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