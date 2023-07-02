На свердловской трассе в ДТП пострадали двое детей

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 38 километре трассы Екатеринбург- Реж- Алапаевск днем 1 июля столкнулись Chevrolet Lacetti, Toyota Land Cruiser и Haval F7. После удара они съехали в кювет и опрокинулись. В аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

- В результате происшествия пострадали 34-летняя женщина - водитель автомашины Chevrolet Lacetti и ее три пассажира, двое из которых дети, девочки 8 и 3 лет, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

В ГИБДД отметили, что благодаря тому, что дети перевозились на заднем пассажирском сидении в автокреслах и были пристегнуты ремнями безопасности, серьезных травм они не получили. После осмотра медики отпустили их домой.

Медосвидетельствование показало ,что все водители были трезвы. Обстоятельства ДТП выясняют инспекторы ДПС.

Напомним, пятимесячная девочка, которая после жуткой аварии на трассе «Екатеринбург – Тюмень» 30 июня была подключена к ИВЛ, скончалась. В Следственном комитете Свердловской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть человека».

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