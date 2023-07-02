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НовостиПроисшествия2 июля 2023 10:52

«ВКонтакте» закрыла комментарии на странице опекуна погибшего Далера

Под фотографиями Вероники Наумовой было много оскорблений
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Вероника является единственным фигурантом уголовного дела об убийстве ребенка

Вероника является единственным фигурантом уголовного дела об убийстве ребенка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Социальная сеть «ВКонтакте» закрыла комментарии на странице опекуна погибшего Далера Вероники Наумовой. Вероятно, это было сделано с целью скрыть сотни нецензурных сообщений в адрес обвиняемой. На данный момент Вероника является единственным фигурантом уголовного дела об убийстве ребенка.

Утром 26 июня Наумова сообщила в полицию о пропаже мальчика. Однако через три дня труп Далера нашли в гараже на улице Дорожной, расположенным в 300 метрах от квартиры семьи.

Кроме убийства Веронику обвиняют в мошенничестве и истязании. 30 июня женщину доставили в Чкаловский районный суд, где ей избрали меру пресечения - до 26 августа она пробудет в СИЗО.

Ранее источник «КП-Екатеринбург» сообщал, что в месяц Наумова получала на содержание мальчика чуть более 11 тысяч рублей.

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