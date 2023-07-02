Вероника является единственным фигурантом уголовного дела об убийстве ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Социальная сеть «ВКонтакте» закрыла комментарии на странице опекуна погибшего Далера Вероники Наумовой. Вероятно, это было сделано с целью скрыть сотни нецензурных сообщений в адрес обвиняемой. На данный момент Вероника является единственным фигурантом уголовного дела об убийстве ребенка.

Утром 26 июня Наумова сообщила в полицию о пропаже мальчика. Однако через три дня труп Далера нашли в гараже на улице Дорожной, расположенным в 300 метрах от квартиры семьи.

Кроме убийства Веронику обвиняют в мошенничестве и истязании. 30 июня женщину доставили в Чкаловский районный суд, где ей избрали меру пресечения - до 26 августа она пробудет в СИЗО.

Ранее источник «КП-Екатеринбург» сообщал, что в месяц Наумова получала на содержание мальчика чуть более 11 тысяч рублей.

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