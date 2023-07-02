Артист из Нижнего Тагила получил приз за лучшую мужскую роль на «Коляда-Plays»

Фото: Нижнетагильский драматический театр

Артист из Нижнего Тагила Юрий Сысоев получил приз за лучшую мужскую роль на международном театральнм фестивале современной драматургии «Коляда-Plays».

- Бронзовая звезда фестиваля теперь хранится у нашего Юры Сысоева! Его Спирька в «Озорнике» - такой уральский, такой трогательный! Ура! Мы счастливы! - написали на сайте Нижнетагильского драматического театра.

«Озорник» - спектакль-реквием по несложившейся любви. Заслуженный артист России Игорь Булыгин поставил его в 2022 году по одноименному рассказу уральского писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка, инсценировку которого написала уральский же драматург Ирина Васьковская.

На сайте театра отмечается, что роль Спирьки стала для Юрия Сысоева первой главной ролью после долгой болезни.

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