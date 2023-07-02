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НовостиПроисшествия2 июля 2023 8:49

В Екатеринбурге девушка выпала с балкона многоэтажки

На месте работали силовики
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: telegram-канал «Злой Екатеринбург»

Фото: telegram-канал «Злой Екатеринбург»

В Екатеринбурге 1 июля девушка выпала с балкона многоэтажки на Бахчиванджи, 15. Об этом сообщают очевидцы в telegram-канале «Злой Екатеринбург».

- На земле молодая девушка лежала. Видела, как парня уводили в наручниках, - рассказала подписчица.

На месте работали силовики. Тело девушки, по словам очевидцев, было накрыто черным пакетом.

«КП-Екатеринбург» запросила информацию в УМВД Екатеринбурга. На момент публикации материала ответ не поступил. В СК по Свердловской области произошедшее не комментируют.