Заведение закрывается на время Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закрывается популярная шаурмячная. В заведении не хватает сотрудников.

- «Мангалыч» на Амундсена закрылся минимум до 30 июля из-за проблем со штатом, - сообщается в telegram-канале «Свет Екатеринбург».

На дверях шаурмячной повесили соответствующее объявление.

Фото: telegram-канал «Свет Екатеринбург»

Отметим, ранее мы писали, что что киоск с шаурмой на Уралмаше «Мангалыч» засветился в шоу на СТС «100 мест, где поесть». Его посетил ресторатор и ведущий Александр Белькович.

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