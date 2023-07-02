В Верхней Салде из-за праздничных мероприятий ограничат движение

Движение ограничат из-за праздничных мероприятий, посвященных 90-летию ВСМПО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Салде 2 июля из-за праздничных мероприятий, посвященных 90-летию ВСМПО, ограничат движение. Несколько улиц будут перекрыты до полуночи.

- Отделение ГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский» просит водителей и собственников транспортных средств заранее планировать свой маршрут, - обратились к автомобилистам в ГИБДД Верхней Салды.

Так, по Энгельса от 25 Октября до Карла Либкнехта нельзя будет проехать с 14:00 до 00:00 и от Евстигнеева до Ленина с 16:00 до 00:00. Также с 16:00 до 00:00 движение будет перекрыто по Парковой от Карла Либкнехта до Ленина и по Карла Либкнехта от Карла Маркса до Энгельса.

Кроме того, по маршруту проведения мероприятий будет запрещена парковка. С 12:00 до 13:00 начнется эвакуация транспорта.

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