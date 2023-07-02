На возврат к предыдущему пику ушло более 8 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге взлетели цены на покупку комнат в коммунальных квартирах. Средняя цена 1 квадратного метра комнат в коммуналке превысила предыдущие пиковые значения начала 2015 года и обновила исторический максимум, сообщается в telegram-канале о рынке недвижимости «REBURG EKB».

- На возврат к предыдущему пику ушло более 8 лет. Ситуация с комнатами - хороший пример того, что на консервативном и неповоротливом рынке жилья может происходить серьезная качественная переоценка продукта, - рассказали в telegram-канале.

Также там отмечается, что длительное снижение цен и крайне медленное восстановление - результат структурных изменений рынка.

Сейчас средняя цена 1 квадратного метра комнат в коммуналке составляет 81,9 тысяч рублей.

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