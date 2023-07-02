В Горном Щите пропала 35-летняя женщина

Фото: «ЛизаАлерт»

В Горном Щите пропала 35-летняя Ольга Амирова (Проскурина). О ее местонахождении ничего неизвестно с 12 июня. Поисками женщины занимаются сотрудники полиции и волонтеры.

- Была одета в темно-синюю джинсовку, темно-синие джинсы, черные мокасины, - сообщается в ориентировке «ЛизаАлерт».

Если вы знаете, где может находиться Ольга Амирова, сообщите инфоргу Ларисе по телефону 89045472743 или на горячую линию отряда 8 800 700 54 52.

Фото: «ЛизаАлерт»

Напомним, в поселке Буланаш Свердловской области пропала 18-летняя Анастасия Евдокимова. О ее местонахождении ничего не известно с 21 июня. Дома ее ждут муж и маленький сын.

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