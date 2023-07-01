В Серове из-за усталости водителя случилось ДТП, в котором пострадало четыре человека

Водитель вылетел с проезжей части. Фото: ГИБДД Свердловской области

Минувшим утром 1 июля в Серове произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. ЧП случилось около 09:00, за рулем Nissan находился 72-летний мужчина. Он ехать из Екатеринбурга, куда направился ранним утром, чтобы встретить родственников из Ставропольского края.

- Водитель в утомленном состоянии выехал на встречную полосу с последующим съездом с проезжей части, наездом на опору линии электропередач, хозяйственные принадлежности, находящиеся вблизи жилого дома и опрокидыванием, - отметили в ГИБДД по Свердловской области.

Помимо утомленного водителя, в салоне были еще пассажиры, среди них 16-летний подросток. Всех доставили в Серовскую городскую больницу с различными травмами. В Госавтоинспекции напомнили водителям, что водить машину в уставшем состоянии – опасно и недопустимо.

Этим же утром в Екатеринбурге примерно в то же время случилось другое ДТП. У виновника аварии, который сбил девушку и ее собаку, случился приступ эпилепсии.

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