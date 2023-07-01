Губернатор Свердловской области поздравил уральский поселок с 400-летием

В юбилей был заложен первый камень культурно-досугового центра в поселке. Фото: Правительство Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 1 июля поздравил жителей поселка Гари с его 400-летием. Самым главным и торжественным событием юбилея старейшего поселка стала церемония закладки первого камня будущего культурно-досугового центра. В нем для жителей всех возрастов будут созданы кружки и секции, библиотека, музейно-выставочные зоны и актовый зал на 150 мест. Строительство запланировано на 2024–2025 годы.

- Гари – один из самых старинных и живописных поселков Свердловской области, место силы для многих уральцев. Мы стремились сделать юбилей не просто большим и ярким праздником, но и создать новые возможности для развития территории. Заверяю вас, что постепенно, шаг за шагом мы сделаем Гари по-настоящему комфортным местом для жизни и превратим посёлок в уютную гавань для ценителей великолепной природы Урала, - обратился к местным жителям глава региона.

Помимо того, что губернатор заложил первый камень будущего культурного центра, он посетил и туристический центр «Пристань Гари», который расположен на берегу реки Сосьва. Для жителей в честь юбилея был организован масштабный концерт.

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