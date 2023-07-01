В Екатеринбурге водитель Hyundai Tucson сбил девушку и ее собаку

Водитель попал в ДТП из-за приступа эпилепсии. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Утром 1 июля в Екатеринбурге водитель наехал на пешехода и собаку. Как говорят в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, авария могла случится из-за приступа эпилепсии у водителя. Мужчина за рулем Hyundai Tucson на перекрестке Мамина-Сибиряка и Первомайской снес еще и светофор.

- Водитель иномарки, почувствовав себя плохо, не остановился, вследствие чего потерял контроль над управлением автомобиля и совершил наезд на светофорный объект и девушку-пешехода с собакой, - подтвердили «КП-Екатеринбург» в городском ГИБДД

После аварии пострадавшая девушка была доставлена в больницу №23. Собаку осмотрел ветеринар. В Госавтоинспекции водителям напомнили, что при эпилепсии водить автомобиль нельзя. Заболевания является противопоказанием к вождению.

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