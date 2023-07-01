Первые погорельцы из Сосьвы получили ключи от новых домов

Ключи от домов люди получили 1 июля. Фото: Департамент информационной политики региона

Жители Сосьвы, которые потеряли свои дома в разрушающем пожаре в конце апреля, получили ключи от новых домов. Их вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 1 июля, сообщает Департамент информационной политики региона.

- Возведение индивидуальных домов идет с опережением – досрочно завершено строительство первых трёх домов площадью 54 квадратных метра. Евгений Куйвашев поздравил сосьвинцев, которые сегодня снова обрели крышу над головой, и пожелал, чтобы жизнь в новом доме для семей погорельцев была по-настоящему счастливой, - уточняют в ДИПе.

Погорельцам, которые получили жилье в индивидуальных дома, помогут с благоустройством участков. Например, людям выделят плодородный грунт для обустройства территории.

Всего в Сосьве планируется построить 34 индивидуальных домов, каркасы собраны уже для 27 домов. Кроме того, возводится трехэтажный дом на 65 квартир. 54 семьи, как уточняют в ДИПе, получить квартиру в новостройке хотят 54 семьи. Строители монтируют перекрытия первого и второго этажей, приступили к укладке стен третьего этажа.

Пожар, который, по версии следствия, начался с одной из лесопилок в Сосьве, в итоге уничтожил более сотни домов, а также полностью сгорела ЛИУ-23. Сейчас один из обвиняемых находится под стражей.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru