Дело убийстве 6-летнего Далера признали сложным

Веронику Наумову арестовали 30 июня
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге продолжается расследование гибели 6-летнего Далера, тело которого было найдено спустя трое суток 29 июня. Мальчика нашли в гараже, спрятанным в спортивную сумку. По данным следствия, ребенок погиб еще несколько месяцев назад, однако заявление о его пропаже опекун Вероника Наумова подала лишь 26 июня.
Как рассказал осведомленный источник «КП-Екатеринбург», уголовное дело об убийстве 6-летнего Далера признали сложным. Расследованием будет заниматься отдел по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области.
Кроме этого, муж арестованной Вероники Наумовой уже прибыл в Екатеринбург и был допрошен сотрудниками следственного комитета.
Женщина обвиняется сразу по нескольким статьям УК РФ: убийство ребенка (пункт «в» части 2 статьи 105 УК), мошенничество (159 статья УК РФ) и истязание несовершеннолетнего (117 статья УК РФ). Она арестована до 26 августа 2023 года.
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