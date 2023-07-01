В Екатеринбурге скончался известный преподаватель УрФУ

Фото: Инга Новикова во "Вконтакте"

В Екатеринбурге скончался преподаватель в Уральском федеральном университета Сергей Сизый. Об этом сообщили на странице Института естественных наук и математики УрФУ во «Вконтакте».

- Печальная новость. Сегодня не стало Сергея Викторовича Сизого. Светлая память, - сказано в посте в группе ИЕНиМ во «Вконтакте».

Многие преподаватели и студенты написали в комментариях, что для них это ужасная потеря, поэтому новость они переживают с трудом.

- На факультете только два человека сыграли огромную роль в том, что мат-мех стал таким, как он есть – неформальным объединением преподавателей и студентов. Главное в этой фразе – неформальное. Один из них Сергей Викторович. Перечесть заслуги Сергея очень сложно, поскольку он не вписывается ни в какие бюрократические рамки. Не сомневаюсь, что на факультете найдется замена, но это будет немного не то. В чем-то лучше, а в чем-то хуже, - написал в отдельном посте выпускник УрФУ Магаз Асанов.

Сергей Сизый и сам окончил УрФУ в 1986 году, с этого же года он полностью посвятил себя науке и преподаванию в вуз

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