В Буланаше больше двух недель ищут 85-летнего пенсионера

При себе у мужчины была трость. Фото:«ЛизаАлерт»

В свердловском поселке Буланаш пропал 85-летний пенсионер. Его ищут больше двух недель. О местонахождении Равиля Минулина неизвестно с 13 июня. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Параметры – рост 160 сантиметров, нормального телосложения, глаза зеленого цвета, волосы седые, носит короткую стрижку, - рассказали волонтеры.

В день исчезновения пенсионер был одет в бежевый костюм, на голове у мужчины была светло-серая кепка. Обут Равиль Минулин в белые туфли. При себе у мужчины была коричневая трость.

Сейчас поисками пенсионера занимаются сотрудники полиции и волонтеры. Если вам известно, где может находиться мужчина, сообщите об этом инфоргу «ЛизаАлерт» Наталье по номеру 89043831748. Также вы можете сообщить всю имеющуюся информацию в МВД, набрав 112.

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