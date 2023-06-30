В соревнованиях примут участие 723 спортсмена из 68 регионов страны. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге стартовало первенство России по легкой атлетике. 30 июня соревнования прошли для спортсменов в возрасте до 23 лет. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В соревнованиях примут участие 723 спортсмена из 68 регионов страны. Предварительные забеги прошли утром 30 июня. В первом раунде сенсационный результат показал 19-летний Константин Крылов из Красноярского края. Парень пробежал стометровку за 10,22 секунды. Этим самым Константин поставил новый рекорд для спортсменов не старше 20 лет. Уже вечером парень скинул семь сотых со своего нового рекорда.

- Свердловскую область на первом в истории домашнем первенстве России представляют 70 спортсменов. Высокий результат в предварительном забеге утренней части первого дня турнира показала Ольга Квечер. На дистанции 400 метров с барьерами она финишировала с четвертым результатом дня (1.00,57), - отметили в региональном правительстве.

За три дня будут разыграны 42 комплекта наград. Соревнования будут проходить на стадионе «Калинец».

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