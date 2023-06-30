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НовостиОбщество30 июня 2023 13:54

Свердловчанам нельзя купаться в 95 водоемах

Санитарные врачи проверили воду в 126 контрольных точках
Анжелика УФИМЦЕВА
В водоемах Урала нельзя купаться

В водоемах Урала нельзя купаться

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор проверил водоемы Свердловской области и выявил, что безопасных водных объектов для купания в регионе нет. С начала лета санитарные врачи отобрали и исследовали 140 проб воды на санитарно-химические показатели, 144 – на микробиологические показатели и 124 – на паразитологические показатели. По результатам исследования стало понятно, что 61% проб не соответствует нормативам.

- Ни одного санитарно-эпидемиологического заключения в сезон 2023 года выдано не было, - сообщает Роспотребнадзор Свердловской области.

Также, пробы были отобраны и на пляжах, но аналогично, ни одна из них не отвечала требованиям безопасности.