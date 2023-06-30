В Нижнем Тагиле ищут организацию для ухода за парками и скверами

За уход за городскими парками заплатят десятки миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика, который будет ухаживать за парками и скверами города. Об этом сообщает портал Тагил.Лайф.

В конкурсной документации написано, что подрядчику нужно поддерживать достойный внешний вид парков и скверов, прибирать территорию, следить за целостностью ограждений, уличной мебелью, дорожными покрытиями, детскими площадками, газонами и зелеными насаждениями.

Также каждый год парки и скверы нужно обрабатывать от клещей. Это происходит весной. Убирать парк нужно каждый год. Для этого зимой нужно использовать малогабаритную технику.

Начальная цена контракта – 76 миллионов рублей: 32 миллионов в 2023 году и 44 миллиона рублей в будущем году.