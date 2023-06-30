Леса Свердловской области посещать до сих пор нельзя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области отменен режим ЧС в лесах. Ограничения снимут с 1 июля. Такой указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев. Об этом сообщили в региональном Департаменте информационной политики.

- Отметим, что при этом в Свердловской области до 6 июля продолжает действовать особый противопожарный режим. Эта мера призвана минимизировать риски возникновения природных пожаров, которые в подавляющем большинстве случаев связаны с человеческим фактором, - рассказали в областном правительстве.

Однако леса Свердловской области посещать нельзя. На данный момент свердловчане могут свободно гулять в природных парках, где оборудованы маршруты. К ним относятся «Оленьи ручьи», «Река Чусовая», «Бажовские места», заказник «Режевской» и лесопарки парки Екатеринбурга.

Ранее в регионе был введен противопожарный режим. Он начал действовать 15 апреля 2023 года. При режиме запрещено разжигать открытый огонь, использовать мангалы, сжигать мусор и другое.

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