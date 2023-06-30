Состояние пищеблока детского лагеря на Урале возмутило специалистов

В школьной столовой нашли нарушения
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Специалисты Роспотребнадзора выявили несколько нарушений в работе пищеблока в детском лагере «Красная горка» недалеко от города Каменск-Уральский Свердловской области. Об этом пишет портал KU66.RU.
Все замечания изложены в документе, который передан руководству лагеря. Теперь все замечания должны быть устранены в течение нескольких дней. 2 числа в учреждение заедет третья смена.
В остальном в детском лагере созданы нормальные условия для отдыха и оздоровления детей.
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