Состояние пищеблока детского лагеря на Урале возмутило специалистов

В школьной столовой нашли нарушения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Роспотребнадзора выявили несколько нарушений в работе пищеблока в детском лагере «Красная горка» недалеко от города Каменск-Уральский Свердловской области. Об этом пишет портал KU66.RU.

Все замечания изложены в документе, который передан руководству лагеря. Теперь все замечания должны быть устранены в течение нескольких дней. 2 числа в учреждение заедет третья смена.

В остальном в детском лагере созданы нормальные условия для отдыха и оздоровления детей.

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