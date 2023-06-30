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НовостиНа здоровье30 июня 2023 13:03

Все водоемы Свердловской области непригодны для купания

К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
все пляжи в городах непригодны для купания

все пляжи в городах непригодны для купания

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Свердловской области не оказалось водоемов, пригодных для безопасного купания. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора после изучения проб почвы и воды. Об этом пишет портал «ФедералПресс».

Контроль за качеством воды ведется в постоянном режиме. Эксперты исследуют санитарно-химические и микробиологические показатели, а также наличие в воде паразитов.

Нормативам по санитарно-химическим показателям не соответствует 61,1% по микробиологическим – 25,7%, по паразитам – почти 10%.

Также эксперты отмечают, что песок на пляжах также небезопасен для здоровья отдыхающих, здесь требованиям не отвечают больше 15% проб.