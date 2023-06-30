В ЯНАО на несколько суток перекроют трассу Надым – Салехард

Дорогу будут ремонтировать четыре раза Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трассе Надым – Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе четыре раза будут останавливать движение для ремонтных работ. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Каждый из четырех раз ограничения будут действовать на протяжении суток. В этом время в районе трассы будут реконструировать объезды газопроводы. Пока точные даты ремонта и ограничений не названы.

Когда даты будут озвучены, жителям Ямала нужно будет при планировании поездки выбирать пути объекта.

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