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НовостиНедвижимость30 июня 2023 12:52

В ЯНАО на несколько суток перекроют трассу Надым – Салехард

Здесь начинаются ремонтные работы
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Дорогу будут ремонтировать четыре раза

Дорогу будут ремонтировать четыре раза

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трассе Надым – Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе четыре раза будут останавливать движение для ремонтных работ. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Каждый из четырех раз ограничения будут действовать на протяжении суток. В этом время в районе трассы будут реконструировать объезды газопроводы. Пока точные даты ремонта и ограничений не названы.

Когда даты будут озвучены, жителям Ямала нужно будет при планировании поездки выбирать пути объекта.

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