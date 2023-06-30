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НовостиПолитика30 июня 2023 12:42

Евгений Куйвашев поговорил с генконсулом Казахстана о сотрудничестве

Они обсуждали совместное развитие технологий, образование, культуру и туризм
Анжелика УФИМЦЕВА
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный консул Республики Казахстан в Екатеринбурге Жарас Мамутбеков обсудили основные направления предстоящего сотрудничества

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный консул Республики Казахстан в Екатеринбурге Жарас Мамутбеков обсудили основные направления предстоящего сотрудничества

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный консул Республики Казахстан в Екатеринбурге Жарас Мамутбеков обсудили основные направления предстоящего сотрудничества. Они наметили перспективы совместного развития высоких технологий, а также сотрудничества в сфере образования, культуры, туризма и спорта.

- Рассчитываю, что наша совместная работа даст новый стимул укреплению экономических и дружеских связей между Свердловской областью и Республикой Казахстан, - сказал Евгений Куйвашев.

Также, делегация Республики Казахстан будет работать на международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая пройдет в Свердловской области с 10 по 13 июля. Куйвашев отметил, что это позволит открыть новые перспективы сотрудничества между уральскими и казахстанскими предприятиями.