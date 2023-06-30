В Екатеринбурге появятся 600 километров велодорожек

Екатеринбург закольцуют велодорожками Фото: Алексей БУЛАТОВ

В генплан Екатеринбурга до 2045 года внесены данные о строительстве 600 километров велодорожек. Это поможет разгрузить транспортную систему и снизить нагрузку на экологию, а также уменьшить число аварий.

Деньги на велодорожки уже заложены в бюджет на строительство и капитальный ремонт дорог. Они будут расположены по всему городу и соединять его с отдаленными территориями

- Инвестиции в инфраструктуру, создание общественных пространств и зеленых зон, забота об экологии – все это составляющие нового градостроительного документа Екатеринбурга, - пишет в своих социальных сетях мэр города Алексей Орлов.

Помимо велодорожек в генплане отмечены территории для озеленения и застройки. Изменения коснутся Академического района, Широкой речки, Изумрудного бора, Сысерсткого, Шабровского и других отдаленных микрорайонов.