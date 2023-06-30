В Екатеринбурге планируют построить рыбную ферму

Ферму планируют разместить рядом с садовым товариществом «Медная горка». Фото: документация проекта

В Екатеринбурге планируют разместить рыбную ферму. Ее хотят разместить за ЕКАД, рядом с садовым товариществом «Медная горка». Информация об этом появилась на официальном сайте администрации города.

Участок фермы будет достигать 42 тысячи квадратных метров. На них планируют разместить одноэтажное здание, которое займет площадь в 180 квадратных метров. В водоем запустят приблизительно пять тысяч мальков. Вид рыб пока неизвестен.

В водоем запустят 5000 мальков. Фото: документация проекта

- Эскизный проект разработан в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требованиями по обеспечению безопасной эксплуатации здания и безопасного использования прилегающих территорий и с соблюдением технических условий, - сообщается в документах.

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