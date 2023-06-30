В наручниках, но с макияжем: появились фото опекунши погибшего 6-летнего Далера из автозака

Женщину обвиняют по трем статьям УК Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в Чкаловском районном суде выбрали меру пресечения для 34-летней Вероники Наумовой. Женщине предъявили обвинения сразу по трем уголовным статьям: мошенничество (159 статья УК РФ), истязание несовершеннолетнего (117 статья УК РФ) и убийство малолетнего (105 статья УК РФ). Ей грозит до 20 лет колонии.

Выглядит Вероника ухоженно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, погибший Далер до момента гибели находился в приемной семье. Всего в ней воспитывалось шестеро детей, трое из которых – приемные. Опекун мальчика Вероника Наумова заявила об исчезновении ребенка 26 июня. С тех пор Далера на протяжении трех суток активно искали, но поиски закончились трагически. В ночь на 29 июня силовики обнаружили тело мальчика в гараже, расположенном в 300 метрах от дома на улице Симферопольской, где жил 6-летний мальчик. Труп был спрятан в сумку. По данным СК, Далер скончался несколько месяцев назад. В причастности к его гибели подозревают опекуна Веронику Наумову.

Следователи ходатайствовали об аресте многодетной матери. Суд это требование удовлетворил. Под стражей она пробудет до 26 августа.

Фотографу «КП-Екатеринбург» удалось запечатлеть, как Веронику Наумову выводили из автозака. К этому моменту женщина почти двое суток находилась в изоляторе. При этом, судя по фото, выглядела она ухоженно: волосы были расчесаны, а на лице виднелся макияж.

На женщине были белые кроссовки, черные штаны и черная футболка. Выглядела она спокойно.

- Зачем ты ребенка убила? - крикнул ей кто-то из мужчин, собравшихся у здания суда.

Ответа на этот вопрос не последовало.