ФК «Урал» сыграл с алапаевским «Триумфом»

Товарищеский матч команды сыграли на стадионе «Центральный» в Алапаевске. Фото: ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» сыграл с алапаевским «Триумфом», который выступает на областном чемпионате. Матч прошел в рамках системной популяризации футбола. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Товарищеский матч команды сыграли на стадионе «Центральный» в Алапаевске. Любители футбола полностью заполнили трибуны. Цель дружеской игры заключалась в приобщении свердловчан к этому виду спорта.

- В Свердловской области любят футбол, активно болеют за него. Это спорт номер один по числу регулярно занимающихся жителей региона. Им занимаются более 66 тысяч уральцев. Безусловно, мы будем и дальше создавать условия для развития футбола на Среднем Урале. Сегодня стоит задача развивать как имеющийся потенциал, так и активно готовить новые кадры, поддерживать интерес жителей области к этому красивому и очень зрелищному виду спорта, – отметил Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

В 2022 году ФК «Урал» выезжали с играми в Нижний Тагил, Михайловское, Каменск-Уральском и Первоуральске. 30 июня футбольный клуб проведет тренировку уже в Екатеринбурге. Команда готовится к старту нового сезона.

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