На Урале «высотников» учат работать безопасно

Фото: пресс-служба РУСАЛ

Одно дело закончить университет и устроиться на работу «на высоте», например, крановщиком, строителем или промышленным альпинистом. Другое ответственно подходить и к профессиональным обязанностям, и к собственной жизни. Ведь высотой, по приказу Минтруда, считается расстояние 1,8 метра от земли. Многим это расстояние от земли кажется несущественным. А зря.

На Урале организовать работу в соответствии с требованиями законодательства помогают специальные полигоны. Первый был построен на Богословском алюминиевом заводе в Краснотурьинске в прошлом году. Второй открылся на днях на базе Уральского алюминиевого завода в Каменске-Уральском. Сотрудники крупнейших предприятий региона тренируются практически, а не только вспоминая теорию.

Фото: пресс-служба РУСАЛ

КАК ПРОХОДЯТ ЗАНЯТИЯ

По сути, полигон это комплекс различных конструкций. В него входят строительные леса, имитация входа на крышу, баковая аппаратура с боковым или верхним доступом риск падения есть в любой работе, если она не ограничивается сидением за компьютерным столом. Поэтому и занятия проходят по-особенному, в виде моделируемых ситуаций. Например, одни отрабатывают подъём по вертикальной лестнице с выходом на кровлю, другие оттачивают навык работы на наклонных поверхностях, третьи работают на подкрановых путях или с применением грузоподъемных механизмов и устройств и т.д. Все, как в жизни.

НАВСЕТРЕЧУ БЕЗОПАСНОСТИ

Логичный вопрос зачем это все работодателю? Ведь его специалисты подготовленные, психически здоровые люди, а значит, должны быть готовы внимательно и аккуратно выполнить рабочую задачу. Отработка действий в сложных условиях дает работодателю уверенность в том, что сотрудники не растеряются, выполнят даже самые сложные работы качественно и безопасно для собственной жизни. Полигон помогает смоделировать все штатные и нештатные ситуации, с которыми может столкнуться человек, работающий на высоте.

Фото: пресс-служба РУСАЛ

КСТАТИ

На каждом из полигонов в год могут пройти обучение без отрыва от производства до тысячи человек.