В Екатеринбурге появится храм в память о военнослужащих

Храм построят на проспекте Космонавтов, 77. Фото: екатеринбургская епархия

В Екатеринбурге планируют построить храм в память о военнослужащих. Сегодня, 30 июня, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений осветил камень, который стал первым в строительстве. Об этом сообщили в Telegram-канале екатеринбургской епархии.

Храм будет назван во имя святого Благоверного Великого князя Андрея Боголюбского. Появится он на проспекте Космонавтов, 77 напротив торгового центра «Веер Молл».

- Прихожанами храма станут не только военнослужащие, но и жители Уралмаша. Владыка Евгений окропил всех участников молебна святой водой и напутствовал военнослужащих, пожелав помощи Божией в скорейшем возведении храма, который будет строиться всем миром, - сообщили в городской епархии.

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