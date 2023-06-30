Свердловские врачи спасли 7-месячного малыша с внутренним кровотечением

У крохи были признаки желудочно-кишечного кровотечения. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Свердловские врачи трех больниц смогли спасти семимесячного малыша. У ребенка было внутреннее кровотечение. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Спасен мальчик был медиками Слободо-Туринской районной больницы, Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) и Детской городской клинической больницы №9 (ДГКБ) Екатеринбурга. У малыша были признаки желудочно-кишечного кровотечения. Его доставили в приемное отделение. Ребенку потребовалась экстренная помощь. Мальчику сделали переливание крови и стали готовить к операции. К спасению ребенка подключились врачи разных больниц.

- В течение получаса была проведена необходимая диагностика и дифференцировка диагноза. Консилиум врачей принял решение о вылете комплексной бригады в составе врача анестезиолога-реаниматолога Натальи Зарубы и детского хирурга ДГКБ №9 Петра Макарова, - отметил заместитель главного врача по медицинской части ТЦМК Иван Фролов.

Ребенку требовалась срочная помощь. Вертолет санавиации прибыл на место через час. Комплексная бригада включилась в операцию. Она прошла успешно. Состояние мальчика стабилизировалось. Уже сегодня он смог погулять с мамой.

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