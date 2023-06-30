Более 200 грузовладельцев стали клиентами Свердловской магистрали с помощью личного кабинета клиента ОАО «РЖД» с начала года

Фото: пресс-служба СвЖД

С начала 2023 года на Свердловской магистрали к личному кабинету клиента ОАО «РЖД» подключились 230 новых грузоотправителей, а общее количество пользователей цифровой платформы на СвЖД превысило 1,6 тыс. С помощью сервиса предприятия малого и среднего бизнеса получают возможность управлять грузоперевозками онлайн.

Через личный кабинет на портале грузовладельцы получают доступ к базовому (основному) функционалу автоматизированной системы ЭТРАН («Электронная Транспортная Накладная») без установки специального программного обеспечения. В частности, они могут пользоваться электронными справочниками, базами данных, рассчитать предварительную стоимость доставки, подать заявку на перевозку грузов, заказать транспортные и дополнительные услуги, а также дистанционно оформить и подписать ряд документов. Зайти в личный кабинет можно через сайт cargolk.rzd.ru. Аналогичный функционал доступен в мобильном приложении «РЖД Груз 2.0» (скачать актуальную версию можно в магазинах Google Play Store и App Store).

Фото: пресс-служба СвЖД

Расширенный (полный) доступ к системе электронного документооборота в сфере грузовых перевозок обеспечивает установка программного комплекса ЭТРАН. Он позволяет удаленно оформить транспортные железнодорожные накладные, ведомости подачи и уборки вагонов, акты выполненных работ, счета-фактуры и другие виды перевозочных документов. В настоящее время ЭТРАН установлен у 2,2 тыс. клиентов СвЖД. В текущем году к нему подключились более 120 новых предприятий.

В целом с начала года на Свердловской железной дороге дистанционно, с помощью электронной цифровой подписи оформлено свыше 475 тыс. различных перевозочных документов. Общая доля электронного документооборота в сфере грузовых перевозок на СвЖД составляет 98%.