В Свердловской области объявили штормовое предупреждение

Спасатели настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области спасатели объявили штормовое предупреждение. По данным синоптиков 1 июля, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.
- Спасатели настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности и беречь свою жизнь, - обратились к жителям региона в МЧС. - В период непогоды возможно осложнение пожароопасной обстановки. Гражданам следует быть предельно внимательными и осторожными и не нарушать требования пожарной безопасности.
Спасатели напомнили, что на улице при сильном ветре стоит держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, а также от строящихся или ремонтируемых зданий. Также в МЧС отметили, что все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить.
Автомобилистам во время непогоды необходимо быть максимально бдительными и внимательными при управлении и не парковать автотранспорт вблизи деревьев и рекламных щитов, фасадов зданий.
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