В Краснотурьинске завершают благоустройство парка и зоны акватории

Объекты планируют сдать к 1 сентября. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Краснотурьинске завершают благоустройство сразу двух общественных объекта. Рабочие реконструируют Тихомировский парк и зону акватории реки Турья. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Реконструкция парка началась еще в 2021 году. Сейчас в нем появилось освещение и укладка дорожек. Парк озеленяют: высаживают деревья и кустарники. Вскоре в нем появятся игровые комплексы. Все работы завершат к 1 сентября.

Территория акватории состоит из восьми зон-площадей, которые соединяются интересными переходами. Все они включают в себя различные интерактивные объекты. Например, площадку для пленэров, мангальную зону, коворкинги и сцены. На все проведенные работы выделено 160 тысяч рублей.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

- Благодаря оригинальному архитектурному решению новая набережная не будет похожа ни на один из ранее выполненных проектов в области. Все работы планируют завершить до 1 сентября 2023 года, - пояснили в региональном правительстве.

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