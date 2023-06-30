Без уколов и таблеток: уральские ученые создают гидрогели, доставляющие лекарство через кожу

Образец нового гидрогеля — основа, в которую добавляют лекарство для доставки. Фото: Уральский федеральный университет

С гидрогелями в обычной жизни мы сталкиваемся в применении спонжей и патчей, никотинового пластыря, контрацепционных силиконовых колец, подгузников и других предметов быта и личной гигиены. Основу таких гидрогелей составляют обычные полимеры, такие как полиакриламид, хитозан, другие биосовместимые полимеры.

Учитывая большие возможности в использовании гидрогелей в медицине, химики УрФУ разрабатывают гели и гидрогелевые повязки для пролонгированной доставки лекарств, в том числе через кожу и слизистые. Такие разработки помогут в лечении обширных ран, к примеру, от ожогов, а также для доставки обезболивающих препаратов или гормонов.

– Эти гидрогели могут в себя вмещать не только воду, но и те вещества, которые мы хотим потом высвободить. По законам химии, если в геле много лекарств, а в организме мало, то лекарство вносится с кровотоком, и мы получаем такое пролонгированное высвобождение препарата, – поясняет заведующий лабораторией функционального дизайна нанокластерных полиоксометаллатов УрФУ Кирилл Гржегоржевский.

Также уральские ученные разрабатывают инжектируемые гидрогели, которые можно будет вводить под кожу. Такой метод позволит в течение длительного времени — неделю или даже месяц — не думать о графике приема лекарств, оно будет поступать автоматически в нужном количестве. Такие гидрогели могут быть использованы в гормонозависимой терапии, иммуносупрессии при пересадке органов, чтобы ткань не отторгалась. Также – в терапии онкологических заболеваний, ВИЧ и других болезней, где нужно долго и постепенно, равномерно высвобождать лекарство.

Для применения гидрогелей на слизистых возможно создание патчей для десен с обезболивающими препаратами. Вариантов применений очень много.

Испытания на клетках, животных и людях — это длительный и дорогостоящий процесс. Поэтому ученые работают над созданием универсальной гидрогелевой платформы, которая будет действовать с уже готовыми лекарственными препаратами и не будет менять их молекулярной структуры. Это дает возможность не проводить испытаний по безопасности данного гидрогеля, так как все компоненты его по отдельности уже изучены и являются биосовместимыми.

Сейчас ученые-химики проверяют гидрогели на клеточных культурах. Завершить испытания планируют за год.