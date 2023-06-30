На участке будут идти работы по реконструкции улично-дорожной сети и строительству трамвайной линии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закроют проезд по улице Окружной. Движение будет ограничено с 1 по 20 августа.

- Специалисты просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения, - рассказали в мэрии.

Проехать автомобилисты не смогут от улицы 2-й Новосибирской до дома № 82 на улице Окружной. На участке будут идти работы по реконструкции улично-дорожной сети и строительству трамвайной линии.

Отмечается, что работы будут проводить специалисты ООО «Городское управление дорожно-строительных работ».

Напомним, ранее в администрации города предупреждали, что движение транспорта ограничат в Солнечном и на Уктусе.

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