На участке будут идти работы по реконструкции улично-дорожной сети и строительству трамвайной линии
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге закроют проезд по улице Окружной. Движение будет ограничено с 1 по 20 августа.
- Специалисты просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения, - рассказали в мэрии.
Проехать автомобилисты не смогут от улицы 2-й Новосибирской до дома № 82 на улице Окружной. На участке будут идти работы по реконструкции улично-дорожной сети и строительству трамвайной линии.
Отмечается, что работы будут проводить специалисты ООО «Городское управление дорожно-строительных работ».
Напомним, ранее в администрации города предупреждали, что движение транспорта ограничат в Солнечном и на Уктусе.
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