Мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле запустят до конца года

Мусоросортировочный комплекс откроют в конце 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле завершается строительство мусоросортировочного комплекса. Объект запустят в конце 2023 года, а сразу после этого займутся рекультивацией старой городской свалки. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Сейчас на мусоросортировочном комплексе специалисты завершают монтаж конструкций, устанавливают профильное оборудование, монтируют инженерные сети, а также бетонируют стены камер участка компостирования.

Подготовлен фундамент под котел и дымовую трубу, идет монтаж котельной, установлена перегрузочная площадка материалов для компостирования, пожарная система с резервуарами для запаса воды.

Специалисты разработали котлован под полигон твердых коммунальных отходов, здесь идут работы по гидроизоляции основания полигона и созданию дренажной системы.

Уже окончен монтаж навеса для мусоровозов, выкопаны котлованы под пруды-накопители.