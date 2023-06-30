Жительница Нижнего Тагила отказалась платить за ЖКХ, считая себя «гражданкой СССР»*

Суд частично удовлетворил требования истица Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Нижнего Тагила обязали через суд выплатить долги за ЖКХ. Женщина отказывалась оплачивать коммунальные услуги, ссылаясь на то, что она «гражданка СССР»*. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Тагильчанка Ирина И. отказывалась платить за ЖКХ в течение года. За это время у нее накопилась задолженность в 339 тысяч рублей. ТСЖ «Космос», обслуживающее квартиру женщины, обратилось в суд. Товарищество потребовало взыскать долг со свердловчанки.

- Представитель ответчика просила отказать в удовлетворении иска, так как считает, что истец и Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила зарегистрированы в качестве иностранных юридических лиц. При этом Ирина И. является гражданкой СССР* и, следовательно, никаких обязательств перед истцом не несет, - рассказали в суде.

Суд удовлетворил требования ТСЖ частично. С Ирины И. взыскали больше 390 тысяч рублей. Женщина пыталась обжаловать решение, однако ей было отказано.

* Движение «Граждане СССР» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.

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