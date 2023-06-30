Уральская молодежь высказалась о своих приоритетах

Молодежь Екатеринбурга определилась со своими приоритетами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Половина молодежи в регионах Уральского федерального округа ставит в приоритет дом и налаженный быт, а в качестве долгосрочных приоритетов называет финансовое благополучие, здоровье и собственное жилье. Об этом со ссылкой на исследование Авито среди 10 тысяч респондентов пишет ИА «Уральский меридиан».

Треть опрошенных представителей молодежи каждый год копит на путешествия. К 40 годам большая часть молодежи надеется обрести финансовую независимость, 58% рассчитывают быть в хорошей физической форме, и только половина хочет завести семью и детей.

Напомним, что в России на детей выплачивается материнский капитал, также для молодых семей действуют ипотечные льготы.