Жителя Екатеринбурга оштрафовали за ввоз семи блоков со стиками для электронных сигарет

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Таможенники в «зеленом» коридоре задержали 41-летнего пассажира рейса «Дубай-Екатеринбург». Он провозил семь блоков с 1400 стиками для электронных сигарет.

- С 8 октября 2022 года изменились правила ввоза товаров для личного пользования, - рассказал и.о. начальника Кольцовской таможни им В.А. Сорокина Михаил Сентяков. - В список табачной продукции добавились стики. Разрешено ввозить 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), 200 стиков или 250 граммов табака или все это в ассортименте общим весом до 250 граммов.

Мужчина заявил, что не знал, что товар нужно декларировать. Вез его он для личного пользования.

На пассажира возбуждено дело об административном правонарушении. Стики мужчине вернули. Правда, не все, а только блок, который было разрешено ввезти.

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